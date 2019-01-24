Сенат США не принял предложение Трампа по выходу из бюджетного кризиса

24 Янв. 23:45 2019-01-24T23:45:27+03:00

Сенаторы США отказываются поддержать законопроект Трампа по бюджету на новый год Фото: REUTERS

В стране подошел к концу 34-й день шатдауна

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Сенат Конгресса США не поддержал предложение президента Дональда Трампа по выходу из бюджетного кризиса в стране. В четверг вечером в верхней палате американского парламента прошло голосование за законопроект главы государства.

Как передает телеканал ABC, предложение Трампа не набрало необходимых 60 голосов сенаторов. Хозяин Белого дома включил в документ пункт о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе, против которой активно выступают представители Демократической партии в Конгрессе.

Чтобы законопроект был принят к рассмотрению в Конгрессе за него должны проголосовать минимум 60 сенаторов из ста. Однако поддержали президентскую инициативу лишб 50 членов верхней палаты, а 47 высказались против.

Демократы продвигают свой вариант бюджета, в котором не заложены средства на возведение заграждений, а вместо этого предлагается деньгинаправить на финансирование работы правительства.

В США завершился уже 34-й день шатдауна, когда несколько министертсв и ведомств частично не работают, многие госслужащие не выходят на работу и не получают жалование.