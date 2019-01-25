Два портрета Ленина на аукционе в Лондоне продали за 62,5 тыс. и 84,6 тыс. долларов

СЕГОДНЯ 03:15 2019-01-25T03:16:32+03:00

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В Лондоне на торгах аукционного дома Phillips 24 января были проданы два портрета организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года в России Владимира Ленина. Картина "Ленин" ушла с молотка за 48 тысяч фунтов (62,5 тысячи долларов), а за "Красного Ленина" заплатили 65 тысяч фунтов (84,6 тысячи долларов).

Картина "Ленин" Энди Уорхола. Фото: www.phillips.com

Как сообщается на сайте дома Phillips, оба полотна создал Энди Уорхол в последние недели своей жизни в 1987 году. Еще одна картина "Бетховен", созданная в том же году была продана за 55 тысяч фунтов (71,6 тысячи долларов). На этом аукционе была выставлена и более ранняя работа Уорхола - "Повстанец без причины" (1985). Ее приобрели за 55 тысяч фунтов.

Также в четверг была продана цветная линогравюра Пабло Пикассо "Большая обнаженная женщина" (1962 год). Максимальное предложение за нее составило 38 тысяч фунтов (49,5 тысячи долларов). Кроме того аукционисты представили несколько предметов прикладного искусства, изготовленных Пикассо, в том числе "Ваза с двумя высокими ручками" (1953), ушедшая за 32 тысячи фунтов (41,7 тысячи долларов) и "Голова быка" (1956), которую купили за 28 тысяч фунтов (36,5 тысячи долларов).