Содержание ядерного арсенала до 2028 года обойдется США в $494 млрд

СЕГОДНЯ 06:10 2019-01-25T06:10:15+03:00

Расходы США на содержание ядерного арсенала на ближайшие 10 лет существенно возрастут Фото: REUTERS

Эта сумма на $94 млрд больше указанной в докладе Бюджетного управления два года назад

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США придется потратить до 2028 года на модернизацию и обслуживание ядерного арсенала не менее 494 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе Бюджетного управления Конгресса.

В новом документе была принята во внимание информация, изложенная в новой ядерной доктрине США.

"Ядерная доктрина предполагает три последовательных расширения ядерных возможностей, которые потенциально могут увеличить расходы на содержание ядерного арсенала на $17 млрд в течение десяти лет", - говорится в докладе.

Указанная в докладе сумма расходов на 94 млрд долларов больше суммы, обозначенной аналогичном документе, представленном два года назад. Это объясняется еще и тем, что новый вариант затрагивает временной отрезок до 2028 года, когда затраты на модернизацию ядерного оружия возрастет, передает ТАСС.

Также на рост бюджетных расходов могут повлиять планы министерства энергетики США по увеличению объемов производства плутониевых сердечников.