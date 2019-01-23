2019-01-23T22:05:23+03:00
В мире

Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом

Трамп признал его главой государства вместо Мадуро
Антон ФОКИН
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Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо.Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо.Фото: REUTERS
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Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Об этом он заявил перед многотысячной толпой во время одного из митингов, которые сейчас проходят в Каракасе.

- Сегодня, 23 января я клянусь формально принять на себя полномочия главы государства для того, чтобы прекратить узурпацию власти, - прокричал Гуаидо с трибуны. Этому предшествовал небольшой "спектакль", когда председатель Национальной ассамблеи спросил у "народа", может ли он рассчитывать на его поддержку, и после утвердительного ответа принес свою клятву.

Сегодня и оппозиция и власти проводят многотысячные митингы в столице страны, чтобы показать, "кто в доме хозяин". Эта дата считается символичной для всего венесуэльского общества, ведь именно 23 января 1958 года протестующим удалось скинуть диктатора Маркоса Переса Хименеса, который фактически руководил страной около 20 лет.

Полицейский во время уличных беспорядков в Каракасе, столице страны. Фото: REUTERS

Полицейский во время уличных беспорядков в Каракасе, столице страны.Фото: REUTERS

Точное число участников манифестаций неизвестно, обе стороны говорят о тысячах и десятках тысяч человек и размещают в соцсетях фотографии с "удачных" ракурсов. Тем не менее, тот митинг противников властей, который посетил корреспондент КП, не выглядел таким многочисленным, как о нем заявляют представители оппозиции.

Сторонников власти можно узнать по приверженности красному цвету. Фото Артем ФОКИН

Сторонников власти можно узнать по приверженности красному цвету. Фото Артем ФОКИН

Белый дом сегодня утром официально заявил, что Трамп признает Гуаидо президентом, а самые радикальные американские политики, такие как известный антикоммунист кубинского происхождения сенатор Марк Рубио, уже потребовали помочь "силам свободы" в Венесуэле. Также Гуаидо признала и Канада.

Представители правящего движения ранее пообещали применить "силу закона" в том случае, если оппозиция перейдет черту. Формально Гуаидо можно привлечь к уголовной ответственности по таким статьям как "восстание" и "государственная измена", но арест лидера античавистов вполне может спровоцировать новые демонстрации и усиление давления на Каракас со стороны США и "Группы Лимы", куда входят страны Латинской Америки, выступающие против Каракаса.

Сторонники Николаса Мадуро с портретами его предшественника Чавеса. Фото: REUTERS

Сторонники Николаса Мадуро с портретами его предшественника Чавеса.Фото: REUTERS

Похоже, что Венесуэла вступает в опасный период, когда в стране может воцарится двоевластие. Несмотря на то, что чависты обладают поддержкой большей части населения, сейчас оппозиция способна сконцентрировать свои силы так, чтобы внести хаос в стране и повернуть ситуацию, по крайней мере в западных СМИ, под таким углом, что будет казаться, будто, "режим Мадуро" скоро падет.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Обострение конфликта между властями и оппозиционной Национальной ассамблеей произошло после 10 января, когда прошла инаугурация Николаса Мадуро на новый президентский срок. Противники чавистов не признают выборы, поэтому считают, что полномочия Мадуро закончились 9 января и с этого момента пост главы государства остается вакантным. Формально, согласно конституции, в этом случае взять на себя управление страной должен председатель парламента, которым как раз и является Гуаидо

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