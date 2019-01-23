Мадуро пообещал, что Венесуэла пересмотрит отношения с США

СЕГОДНЯ 07:56 2019-01-23T07:56:10+03:00

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Каракас полностью пересмотрит свои отношения с Вашингтоном после видеообращения вице-президента США Майкла Пенса в поддержку акций протеста в Венесуэле. Такое заявление сделал президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

Ранее во вторник Пенс опубликовал ролик, в котором выражал поддержку акций протеста против правительства Мадуро, которые пройдут в Венесуэле в среду, 23 января.

"Я решил и дал распоряжение министру иностранных дел начать полный и тотальный пересмотр отношений с правительством США, и в ближайшие часы мы примем решения", - сказал глава государства.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес посоветовала Пенсу заниматься внутренними делами своей страны и прекратить пропагандировать сценарии насилия в отношении венесуэльского народа, передает Венесуэльское агентство новостей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 января председатель Конституционного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондон заявил, что части армии Боливарианской Республики смогли принудить к сдаче небольшую группу военнослужащих Национальной гвардии страны, пытавшихся с оружием в руках спровоцировать волнения среди местных жителей.