В Киеве уверены, что Россия подпишет новый договор на транзит газа

СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-25T10:02:14+03:00

В Киеве уверены, что "Северный поток-2" не успеют достроить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причина в том, что «Северный поток -2» не успеют достроить

Изменить размер текста: A A

В Киеве уверены, что Россия продлит с Украиной договор на транзит газа. Это неизбежно, так как газопровод в обход Украины не будет построен к назначенному сроку.

В Кремле пойдут на подобный шаг, поскольку до запуска «Северного потока — 2» все равно нужно обеспечивать поставки «голубого топлива». Такое мнение озвучила в эфире онлайн-канала UMN заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

Это один из основных факторов, который не оставляет Кремлю выбора.

«Знаменитый и очень дорогой „Северный поток — 2“ до 1 января 2020 года в России построить все равно не успевают. Им придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу», — рассуждает Бойко.

В Киеве уверены, что Москва осознает, что не справится собственными силами, но пока не спешит заключать новый договор. Ситуация всем понятна и чем дольше будет затягиваться молчание, тем сложнее будут переговоры.

По словам Бойко, Киев не настроен на компромисс по решению Стокгольмского арбитража с учетом имеющихся обстоятельств. Подобную позицию заместитель министра объяснила стабильным ухудшением позиции Москвы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что страны, которые выступают против строительства газопровода «Северный поток - 2», просто поддерживают любые антироссийские шаги. Тем самым, как считает дипломат, эти государства стремятся понравиться США.