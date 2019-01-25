Совфед рассмотрит законопроект, который вводит платную регистрацию всех мобильных устройств
Совет федерации подготовил законопроект, который введет в России обязательную платную регистрации всех устройств, которые работают в сотовых сетях. Речь идет не только о мобильных телефонах, но и счетчиках на ЖКХ. Современные приборы учета могут самостоятельно передавать сведения для расчета через интернет.
Новшество предлагают ввести 1 февраля 2020 года. Регистрация всех устройств позволит пресечь кражи мобильных телефонов, а еще она будет платной.
Процедура такова: в единую базу будут заносить международный идентификатор мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Соответственно, если телефон украден, то оператор сможет его заблокировать.
Регистрировать аппараты будут как производители, импортеры, так и пользователи. Поставить на учет нужно будет гаджеты, которые были куплены за границей. А сделать это разрешат на сайте госуслуг.
Услуга будет платной, но ее цена не превысит 100 рублей. Когда сформируется общая база, то оператор получит право блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI.
Ставить на учет потребуется не только новые гаджеты, но и те, которые находятся в использовании. Срок на постановку составит от трех до пяти лет.
Под действие закона не попадут роумеры — въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов.
Создание единой базы решит еще одну проблему, кроме кражи телефонов – это борьба с незаконно ввезенными в страну аппаратами.
В Госдуме уверены, что этот законопроект найдет поддержку, так как сможет сделать рынок SIM-карт и мобильных телефонов еще более прозрачным.