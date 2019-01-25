2019-01-25T11:46:30+03:00
Происшествия

В Москве подожгли 15-летнего школьника

Мальчишка успел сообщить врачам, что его облили неустановленной жидкостью неизвестные
Ася РОМАНЧУК
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В Москве неизвестные подожгли школьникаВ Москве неизвестные подожгли школьникаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В одну из столичных больниц доставили 15-летнего подростка с ожогами почти всего тела. Мальчишку подожгли на улице Берзарина. Сейчас врачи борются за жизнь школьника.

Что именно предшествовало ЧП сейчас выясняют следователи и полицейские. Сам пострадавший успел сообщить врачам, что его облили неизвестной жидкостью незнакомцы, а после подожгли.

Все случилось на северо-западе Москвы. У парня обгорело 98 процентов тела, сообщает МК. Врачи оценивают состояние пострадавшего как критичное.

Сайт kp.ru cообщал, что в Санкт-Петербурге врачи продолжают бороться за жизнь 14-летней Иры (имена детей изменены – прим.ред.), которая пострадала во время «вписки» подростков. Школьники баловались, обивая друг друга водой, в это время 14-летний Артем прыснул на подругу спиртом и поджег ее. Когда Ира закричала в муках от боли, другие школьники ее потушили. Но девочка получила серьезные ожоги 30 процентов тела. Ребята сами довели девочку до пункта «скорой помощи» и передали ее врачам.

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