МИД России опубликовал предупреждение о возможном преследовании россиян со стороны США

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-25T14:06:58+03:00

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Министерство иностранных дел Росссии опубликовало на своем сайте предупреждение для россиян, выезжающих за рубеж. По данным российского внешнеполитического ведомства, угрозой безопасности наших соотечественников является возможное преследование со стороны властей США.

В сообщении ведомства отмечается, что преследование россиян может осуществляться как на территории США, так и в странах, союзных Вашингтону.

"На территории третьих стран с 2008 года известно уже 46 подобных случаев, в том числе семь за 2018 год. Например, в Таиланде был задержан С.С. Медведев, а в Болгарии — А.М. Жуков, который быстро оказался в американской тюрьме", - говорится в заявлении.

По словам авторов текста заявления, американское правосудие предвзято относится к россиянам. В качестве примеров подобного отношения приводятся дела Виктора Бута и Константина Ярошенко; сайт kp.ru ранее сообщал о ходе обоих процессов. В сообщении также отмечается, что после закрытия диппредставительств России в Сиэтле и Сан-Франциско российским дипломатам стало сложнее оказывать помощь согражданам, оказавшимся в американской тюрьме.

"Учитывая вышеизложенные обстоятельства, хотели бы настоятельно рекомендовать при планировании поездок за границу со всей серьезностью взвесить имеющиеся риски, особенно если имеются основания предполагать наличие интереса со стороны американских правоохранительных органов", - заключили авторы заявления