2019-01-26T01:22:18+03:00
Происшествия

В Бразилии прорвало дамбу, пропали без вести около 200 человек

ЧП случилось на шахте корпорации Vale в штате Минас-Жерайс, на месте трагедии работают спасатели
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Потоки грязи разрушили жилые дома и административные зданияПотоки грязи разрушили жилые дома и административные зданияФото: REUTERS
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В пятницу, 25 января, в бразильском штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны прорвало сразу три плотины, которые сдерживали воду с отходами металлургической промышленности. В результате потоки грязи хлынули на близлежащие строения, разрушили жилые дома и административные здания. Пропавшими без вести считаются около 200 человек, сообщает Globo со ссылкой на местное подразделение пожарной охраны.

ЧП случилось возле шахт горнодобывающей компания Vale, ее представители заявили, что в момент прорыва дамбы там работали сотрудники компании. На месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы.

Туда же отправились три министра – горнорудной промышленности и энергетики, регионального развития и охраны окружающей среды. Кроме того, в район бедствия собирается вылететь президент Бразилии Жаир Болсонару.

По данным телеканала, пока в больницу доставлены четверо пострадавших, а Минздрав Бразилии сообщил, что для местных жителей, которые могли пострадать из-за прорыва плотин, подготовили 150 коек в лечебных учреждениях штата.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее подобное ЧП случилось в том же штате Минас-Жерайс в ноябре 2015 года. Тогда погибли 19 человек.

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