2019-01-26T08:30:31+03:00
В мире

Гуайдо объявил себя и.о. главы Венесуэлы после звонка вице-президента США

Американский чиновник обещал лидеру венесуэльской оппозиции поддержку Вашингтона
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоЛидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоФото: REUTERS
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В субботу, 26 января, появилась информация о том, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны после звонка вице-президента США Майкла Пенса. По некоторым данным, в ходе того телефонного разговора американский чиновник обещал, что Соединенные Штаты поддержат Гуайдо, если тот перехватит бразды правления у законного главы государства Николаса Мадуро.

Как пишет газета The Wall Street Journal, этот поздний звонок «привел в движение план, который разрабатывался в тайне в течение предыдущих нескольких недель». По информации издания, этот план и предполагал признание Вашингтоном и его союзниками Хуана Гуайдо временным президентом боливарианской республики.

Кроме того, как утверждают американские СМИ, незадолго до того как председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы провозгласил себя главой государства, проводились «переговоры между официальными лицами США, союзниками, законодателями и ключевыми представителями венесуэльской оппозиции».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно о тайной поездке Гуайдо в США перед объявлением себя временным президентом Венесуэлы.

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