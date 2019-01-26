2019-01-26T10:30:39+03:00
Общество

Умер композитор Мишель Легран - автор музыки для фильма «Шербурские зонтики»

О том, что умер композитор Мишель Легран, сообщил его официальный представитель [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Мишель Легран на фестивале в Каннах в 2017 годуМишель Легран на фестивале в Каннах в 2017 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 26 января, появилась информация о том, что умер композитор Мишель Легран. Как стало известно, автор музыки для фильма «Шербурские зонтики» скончался в Париже в возрасте 86 лет.

Шербурские зонтики.

Печальную новость сообщил пресс-представителя музыканта, пишет Le Monde. По его словам, Леграна не стало минувшей ночью.

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