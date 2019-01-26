2019-01-26T11:33:00+03:00
Москва

Снегопад в Москве: МЧС выпустило экстренное предупреждение

В спасательном ведомстве предупредили о снегопаде в Москве и попросили жителей столицы быть внимательными и осторожными
Дарья ИВАШКИНА
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Снегопад в Москве: МЧС выпустило экстренное предупреждениеСнегопад в Москве: МЧС выпустило экстренное предупреждениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу МЧС России предупредило о снегопаде в Москве. По данным спасательного ведомства, в выходные, 26 и 27 января, в столичном регионе ожидаются сильный снег и метель, при этом порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

«В ближайшие один-два часа с сохранением днем 26 января и в течение суток 27 января местами в городе Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах гололедица и снежные заносы», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МЧС РФ.

В связи с непогодой спасатели рекомендовали автомобилистам снизить скорость на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Также москвичам посоветовали обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями при сильных порывах ветра

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эти выходные на Москву обрушится самый сильный за зиму снегопад. Причем высота сугробов в столице, по прогнозам синоптиков, увеличится до полуметра.

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