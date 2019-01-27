2019-01-27T03:37:11+03:00
Происшествия

Видео авиакатастрофы под Мурманском появилось в Сети

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 разбился 22 января на авиабазе Оленья, погибли три человека [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бомбардировщик Ту-22М3 во время посадкиБомбардировщик Ту-22М3 во время посадкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Интернете появились страшные кадры крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области.

На записи с места ЧП видно, как самолет при посадке на военном аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске буквально разломился на части и загорелся.

Жуткие кадры катастрофы бомбардировщика Ту 22М3 под Мурманском.Три члена экипажа погибли, один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, стратегический бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на расположенной примерно в 92 километрах от Мурманска авиабазе Оленья. Авиакатастрофа произошла во вторник, 22 января, когда ракетоносец возвращался после выполнения планового учебного полета.

В результате погибли три члена экипажа. Одному пилоту удалось выжить, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Самолет заходил на посадку в условиях плохой видимости, шел густой снег. По предварительной версии, именно непогода и стала причиной трагедии.

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