Германия выделила 12 миллионов евро жертвам блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-27T08:45:43+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас поприветствовали решение правительства Германии о выделении 12 миллионов евро блокадникам Ленинграда. Финансовая помощь является добровольным гуманитарным жестом в адрес переживших блокаду Ленинграда.

Деньги пойдут на помощь блокадникам, на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны и создание германо-российского центра встреч.

В заявлении МИД Германии, отмечается, что решение правительства о выделении крупной суммы основано на признании ответственности за совершенное от немецкого имени беззаконие в те годы, пишет РИА Новости.

Напомним, 27 января 75 лет назад Ленинград был полностью освобожден советскими войсками от блокады немецким вермахтом. Блокада длилась 872 дня. В результате по разным данным погибли от 400 тысяч до полутора миллиона человек. Подавляющее большинство из них умерло от голода. Это вошло в историю как жестокое преступление против целого города и его населения.

«Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран, как основе наших двухсторонних отношений в будущем», - отмечается в заявлении МИД Германии.

Напомним, сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию с юбилейного парада, который пройдет в Санкт-Петербурге 27 января в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады. Начало в 10.00 мск.

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В Германии усомнились в подвиге ленинградцев

Немцы решили поправить нам нашу историю в разделе о Великой Отечественной войне. Еще раз, глубоко вздохнув и каждое слово через паузу – немцы (!!!) – вдох- упрекнули – выдох - нас в героизации – пауза - Блокады Ленинграда. Некая немецкая журналистка Зильке Бигальке в газете Süddeutsche Zeitung опубликовала статью, что, мол, вместо сочувствия к жертвам блокады российские власти предпочитают проводить какие-то милитаристские парады, и что жители осажденного и отрезанного Ленинграда умирали совсем не добровольно, а просто потому, что так, мол, получилось. (подробности)