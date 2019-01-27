Парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января 2019 года. Прямая онлайн-трансляция

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет юбилейный парад в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В нем примут участие ветераны Великой Отечественной войны из 20 стран мира. Сайт «Комсомольской правды» покажет прямую онлайн-трансляцию торжества.

Парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.Видеотрансляция из Санкт-Петербурга, 27 января 2019 года

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов в городе погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллионов ленинградцев.