В Германии усомнились в подвиге ленинградцев

Немцы решили поправить нам нашу историю в разделе о Великой Отечественной войне. Еще раз, глубоко вздохнув и каждое слово через паузу – немцы (!!!) – вдох- упрекнули – выдох - нас в героизации – пауза - Блокады Ленинграда. Некая немецкая журналистка Зильке Бигальке в газете Süddeutsche Zeitung опубликовала статью, что, мол, вместо сочувствия к жертвам блокады российские власти предпочитают проводить какие-то милитаристские парады, и что жители осажденного и отрезанного Ленинграда умирали совсем не добровольно, а просто потому, что так, мол, получилось.

- Жертвы блокады – так хотят это видеть – отдали свою жизнь за победу российского народа. Как будто бы это оправдывает их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет значимость произошедшего, и это опасно, - пишет эта интеллектуалка, игнорируя тот факт, что победа в Великой Отечественной была победой всего советского народа. - В очередной раз власти отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти.

Она, слава Богу, еще не отрицает, что блокада – «одно из чудовищных преступлений вермахта», но уже пытается разделить вину между германским руководством и советскими властями. Мол, обе стороны предпочитали не говорить о геноциде жителей. И если в Германии об этом «вообще, не думали долгое время», то в России «подвергают цензуре».

- Блокада была геноцидом. Но после войны ни одна из двух сторон не была заинтересована в том, чтобы ее так называть. Московская власть до сих пор представляет тех, кто оказался в оккупации (!!! – немка демонстрирует «уверенное знание» истории, прим. авт.) как героев, которые мужественно оказывали сопротивление немцам, - пишет Зильке. – То, что люди едва держались на ногах от голода, ели кошек и клей, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало, по большей части, известно только в 1990-е.

И в этом главный смысл ее статьи – не было героизма, не было мужества, люди просто старались тупо выжить, и им было все равно, что и как, раз уж до людоедства они дошли.

Госпожа фройляйн (или фрау - как ее там, неважно) очень сильно заигралась. Потому что под предметом якобы сострадания попыталась переформатировать ту самую память, о сохранении которой так «заботится». Не сиделось вашим предкам, Зильке, спокойно под Ленинградом. И не только мороз выкашивал их ряды, как и личный состав эстонцев, норвежцев, финнов, испанцев и остальных добровольных помощников Гитлера. Бои шли постоянно под Ленинградом. Испанская «Голубая дивизия», а немцы ставили своих союзников на менее опасные направления, потеряла под Ленинградом 12 726 человек, из них убитыми 4 954 солдата и офицера, а 452 испанца сдались в плен. И их, кстати, кормили в блокадном Ленинграде. Составленный из добровольцев Норвежский легион (около 1200 военнослужащих) потерял убитыми только под Ленинградом 180 человек.

Но это армия. Ее долг и обязанность воевать. А что же сам город? А в самом Ленинграде после жесточайше голодной зимы 1941-1942 гг. жили и трудились под девизом «Все для фронта! Все для победы!» Да, еле ходившие, падающие от промозглого ветра не превратились в зомби, какими их видит Зильке Бигальке. Только в роковом 1942-м Ленинград дал фронту 60 танков, 692 полковые пушки, 1558 минометов, 2831 пулемет, 35,5 тысячи пистолетов-пулеметов. В 1942-м выпуск промышленной продукции составил1,4 млрд. рублей, в 1943-м – 2,5 млрд. рублей, в 1944-м - 3,6 миллиарда. А в апреле 1942-го было восстановлено движение пассажирского общественного транспорта. Чтобы запустить трамваи по шести основным маршрутам, пришлось под бомбежками и обстрелами починить 150 км. контактных сетей, но ленинградцы сделали это. Подвиг был не только в том, что ленинградцы продолжали работать на заводах и фабриках, но и в том, что матери и старшие братья и сестры отдавали свои пайки младшим детям, чтобы их спасти, добровольно предпочитая самим умереть, но спасти других. И в том, что продолжались спектакли Ленинградского театра музыкальной комедии, и в возобновлении работы Ленинградской филармонии. И во многом другом. И уж кому-кому, но не немецким авторам обращаться к этой теме и пытаться нивелировать общий подвиг, не только русского народа, как пишет автор, а всех советских людей в отражении агрессии со стороны старших родственников и предков госпожи Бигальке, считающей, что в России «злоупотребляют» темой блокады Ленинграда. Впору спросить, а точно ли в Германии проходила денацификация? Как-то быстро они потеряли иммунитет.

Кстати, разговоры о «злоупотреблении» Россией памяти о Великой Отечественной и Второй Мировой в целом раздаются на «цивилизованном» Западе все чаще. Отвечаю, «злоупотребляли» и будем «злоупотреблять». И не только «темой» Блокады. Есть еще Бабий Яр, Хатынь, Майданек, Освенцим, Бухенвальд, десятки других лагерей смерти, организованных предками тех, кто ныне нас упрекает в злоупотреблении. Которые, кстати, освобождала преимущественно Красная армия. И знаменитый своей трагедией детский лагерь Саласпилс уже представляется некоторыми европейцами как просто чуть ли не оздоровительный.

Оно понятно, что такая правда и эти воспоминания не дают спокойно сидеть, когда выясняется, что за французскую кампанию немцы потеряли убитыми своих солдат меньше, чем под только лишь одним домом Павлова в Сталинграде. Что французские полицейские любезно показывали в Париже заблудившимся солдатам вермахта дорогу. А сами парижане оплевывали американских пленных с той же яростью, с которой потом хотели расцарапать лица уже пленным немцам. И такое было не только во Франции, но и практически по всей Европе. На этом фоне погибавший, но не сдавшийся Ленинград находится за пределами их европейского понимания. Как это так, до последнего солдата, до последнего жителя – они просто не в силах осознать такое, даже абстрактно, а не то чтобы применительно к себе.

Вот только не им тогда и говорить про мужество и подвиг. И, уж тем более, не потомкам тех, кто пришел на нашу землю и совершил чудовищные злодеяния.

ПАМЯТЬ

Неизвестная блокада: Малая дорога жизни

Кронштадт, Ораниенбаум, Лисий Нос блокада Ленинграда взяла в двойное кольцо. Что такое Малая дорога жизни и где ей поставили памятник? Неизвестные страницы истории блокады и дороги мужества (подробности)