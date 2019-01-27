2019-01-27T10:42:19+03:00
Общество

В Париже похитили работу художника Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов 2015 года

Граффити было нанесено на двери концертного зала "Батаклан", ставшего три года назад одной из целей террористов
Александр ДЖУМАЕВ
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Террористы напали на театр "Батаклан" 13 ноября 2015 годаТеррористы напали на театр "Батаклан" 13 ноября 2015 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Париже неизвестные похитили граффити уличного художника Бэнкси. Работа, посвященная памяти жертв терактов 2015 года во французской столице, была нанесена на двери концертного зала "Батаклан", который тогда подвергся нападению.

"Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси — символ созерцания, принадлежащий всем гражданам мира — была украдена", - сообщили в Facebook представители концертного зала. В заявлении подчеркивается, что смысл работы Бэнкси состоял в том, чтобы она оставалась в свободном доступе на улице.

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Граффити Бэнкси памяти жертв теракта в Батаклане
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Полиция Франции ведет расследование случившегося. По факту преступления было возбуждено уголовное дело о краже со взломом.

Серия терактов в Париже произошла 13 ноября 2015 года. Кроме "Батаклана", где террористы захватили заложников, атаке подверглись несколько кафе в центре города и стадион "Стад де Франс", где в момент взрыва бомбы проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Ответственность за нападения, жертвами которых стали 130 человек, взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

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