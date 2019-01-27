2019-01-27T10:49:21+03:00
Политика

Источник: для российской армии разработали индивидуальный разведкомплекс "Глаз"

По данным источника, новинка была испытана в боевых условиях в Сирии
Александр ДЖУМАЕВ
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Источник также отметил, что комплекс был "апробирован российскими подразделениями в Сирии"Источник также отметил, что комплекс был "апробирован российскими подразделениями в Сирии"Фото: Александр КОЦ
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Российские вооруженные силы в скором времени получат индивидуальный разведывательный комплекс "Глаз". Он представляет собой мини-аппарат с камерой, который запускается из ручной ракетницы.

Информация о новинке была опубликована агентством ТАСС, ссылающимся на свой источник в отечественном ВПК. "Для армии РФ разработана индивидуальная система оперативной рекогносцировки "Глаз", представляюшая собой мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы", - приводит агентство его слова. Источник также отметил, что комплекс был "апробирован российскими подразделениями в Сирии".

По имеющимся в настоящий момент данным, реактивный снаряд, запускаемый из ракетной установки, поднимается на высоту до 300 м, после чего выбрасывает аппарат с камерой высокого разрешения. Изображение, записываемое на камеру в процессе снижения аппарата на парашюте, поступает на планшет военнослужащего, запустившего ракету.

Собеседник ТАСС добавил, что "Глаз" позволяет получать необходимую разведывательную информацию в местах, где разведка обычными средствами затруднена или может подвергнуть опасности жизнь бойца. "Например, комплекс предполагается использовать в городских боях, когда противник находится вне зоны прямой видимости - за постройками, заборами, на крышах зданий и так далее", - добавил он.

По словам источника, масса ракетной установки, предназначенной для запуска "Глаза", составляет 400 г, а длина - около 300 мм. Камера, используемая в комплексе, позволяет получать изображение участка площадью до 0,5 квадратных километров в реальном времени.

Официальные представители Минобороны пока никак не сообщали о новинке.

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