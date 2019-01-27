2019-01-27T15:48:19+03:00
Происшествия

В бразильском штате Минас-Жерайс объявили тревогу из-за возможного прорыва дамбы на шахте

Ранее в штате прорвало три плотины, сдерживавшие воду с отходами металлургической промышленности
Александр ДЖУМАЕВ
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Кадры с места событийКадры с места событийФото: REUTERS
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В муниципалитете Брумадиньо, расположенном в бразильском штате Минас-Жерайс, власти объявили срочную эвакуацию местных жителей. Причиной этому стала опасность прорыва дамбы, расположенной у шахты горнодобывающей компании Vale.

В сообщениях, передаваемых экстренными службами, жителям муниципалитета предлагается выбирать в качестве укрытий высокие места, куда не попадет вода в случае прорыва дамбы.

В пятницу, 25 января, в муниципалитете Брумадиньо прорвало три плотины, сдерживавшие воду с отходами от предприятий горнодобывающей компании Vale. В момент трагедии в районе находилось большое количество людей; по состоянию на 27 января, известно о 50 погибших и 148 пропавших без вести.

На месте ЧП ведется поисково-спасательная операция. В район трагедии вылетели представители компании Vale и бразильских властей; также сообщалось о возможном прибытии в Брумадиньо президента Бразилии Жаира Болсонару.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования бразильскому народу в связи с трагедией.

В Бразилии обрушилась плотина от отходов горной породы.

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