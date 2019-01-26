2019-01-26T06:27:11+03:00
В мире

В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли как минимум 50 человек

Ранее сообщалось о 200 пропавших без вести, поисково-спасательные работы продолжаются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Продолжаются поисково-спасательные работы на месте трагедииПродолжаются поисково-спасательные работы на месте трагедииФото: REUTERS
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Сотрудникам пожарной охраны, работающим на месте прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс, к этому часу удалось найти живыми 279 человек, сообщили власти штата со ссылкой на информацию, предоставленную компанией горнодобывающей компании Vale. По ее данным, в районе бедствия находились 427 человек. Уточняется, что девять из них пожарные извлекли из потока жидкой грязи. Остается неизвестной судьба еще 148.

При этом поступают противоречивые данные о погибших. Так, издание Hoje Em Dia со ссылкой на мэра города Брумадинью Авимара де Мелу сообщает, что погибли не менее 50 человек, а губернатор штата Ромэу Зема подтвердил информацию только о семи жертвах.

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, в которых участвуют около 100 сотрудников экстренных служб, задействованы вертолеты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в штате Минас-Жерайс прорвало сразу три плотины, которые сдерживали воду с отходами металлургической промышленности. В результате потоки грязи хлынули на близлежащие селения, разрушили жилые дома и административные здания. Местных жителей эвакуировали.

Ранее сообщалось, что пропавшими без вести числятся около 200 человек.

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