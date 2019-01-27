США снова потребовали, чтобы ЕС остановил строительство «Северного потока — 2»

27 Янв. 23:29 2019-01-27T23:35:26+03:00

США снова потребовали от ЕС и Германии остановить проект строительства газопровода «Северный поток - 2» Фото: REUTERS

Чиновник из Белого дома заявил немецким СМИ, что «настало время действий», ЕС должен обеспечить себе энергетическую безопасность

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Соединенные Штаты в очередной раз потребовали, чтобы Евросоюз в целом и Германия в частности остановили строительство российского газопровода «Северный поток — 2», который должен пройти по дну Балтийского моря от РФ до ФРГ.

Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома, который заявил, что ЕС «должен приложить активные усилия, прежде чем Россия получит возможность оказывать огромное влияние на европейских партнеров».

«Мы хотим, чтобы проект был остановлен. Сейчас настало время для действий», - приводит издание его слова.

Представитель американской администрации заявил, что США «подтверждают свое требование: наши европейские партнеры должны принять меры, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность и гарантировать бесперебойные поставки газа через Украину», а все ранее предпринятые Евросоюзом шаг, дескать, недостаточны.

Он также сказал, что письма, которые разослал немецким компаниям американский посол Ричард Гренелл, «не были предусмотрены для сведения общественности».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в январе стало известно, что немецкие компании получили письма от посла США в ФРГ, в которых Ричард Гренелл предупреждает об угрозе американских санкций за поддержку проекта «Северный поток — 2», который, по его словам, «подрывает безопасность Украины и Европы».