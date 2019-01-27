2019-01-27T05:46:55+03:00
Политика

Польский премьер посетовал на сложности борьбы с «Северным потоком – 2»

По словам Моравецкого, непросто «что-то запретить» таким сильным странам, как Россия и Германия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийПремьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: REUTERS
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Очень нелегко Варшаве бороться со строительством газопровода «Северный поток – 2» без могущественных союзников, посетовал польский премьер Матеуш Моравецкий в интервью изданию Interia. Он заявил, что этот, по его словам, «эгоистичный проект» противоречит европейским нормам, и надежда остановить его реализацию несмотря ни на что остается, но нужно смотреть правде в глаза.

«Будем надеяться, но скажем себе честно: два сильных государства, из которых одно – Россия, мировая держава, а второе – Германия, четвертая экономика мира, решили построить газопровод», - сказал Моравецкий.

Он отметил, что Польше «нужны союзники, которые четко поставили бы этот вопрос».

«Мы стараемся действовать уже несколько лет так, чтобы и другие критиковали этот газопровод. Но вернусь к первой мысли – это два мощных государства. Непросто им что-либо запретить», - подытожил Моравецкий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, премьер-министр Польши неоднократно высказывался по поводу строительства «Северного потока – 2». Он говорил, что трубопровод, который соединит Россию и германию по дну Балтийского моря, «угрожает безопасности Центральной Европы», называл его «крайне опасным» и даже «смертельным» для Украины. А в конце прошлого года и вовсе заявил, что из-за этого газопровода может начаться война.

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