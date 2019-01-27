Президент Австрии обрушился на США с критикой из-за «Северного потока — 2»

СЕГОДНЯ 04:22 2019-01-27T04:44:44+03:00

По словам Ван дер Беллена, президентская администрация Трампа относится к Европе как к колонии

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен раскритиковал политику Соединенных Штатов по отношению к строительству российского газопровода «Северный поток — 2», который должен пройти по дну Балтийского моря.

«Администрация президента США Дональда Трампа относится к Евросоюзу и отдельным странам ЕС как к колониям», - приводит его слова издание Der Standard.

Кроме того, австрийский лидер подверг критике выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Александер Ван дер Беллен добавил, что Евросоюз может чувствовать себя более уверенно на внешнеполитической арене, так как его экономика – одна из трех крупнейших в мире.

К слову, как писал сайт kp.ru, президент Австрии еще прошлым летом, когда лидер России Владимир Путин посещал Вену с рабочим визитом, признал экономические преимущества российского газа перед более дорогим американским СПГ.