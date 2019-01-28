Опрос показал, что 77% россиян настроены против передачи Курил Японии

СЕГОДНЯ 07:17 2019-01-28T07:17:15+03:00

Респонденты указывают на то, что острова окончательно перешли в распоряжение РФ по итогам войны

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Большинство россиян (79%) знает о том, что Япония просит передать ей часть южных островов Курильской гряды в рамках заключения мирного соглашения. При этом 77% граждан выступают против такого решения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

"Свою точку зрения опрошенные аргументируют прежде всего тем, что вопрос уже решен, эти острова принадлежат России (29%). Каждый десятый (10%) утверждает, что мы отвоевали эти острова", - говорится в исследовании ВЦИОМ.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто готовы отдать Японии часть Курильской гряды (14%). По их мнению, на такой шаг стоит пойти ради заключения мирного договора и дальнейшего развития между странами (7%).

При этом общественная уверенность относительно того, что обсуждение Курил Москвой и Токио должно продолжаться столько, сколько потребуется, усилилось с 35% в 2009 году до 51% в 2018-м. На оперативное решение вопроса с условием возможного ущерба интересам РФ согласны только 13% опрошенных, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, чем же богаты острова, которые так хотят заполучить японцы, и для чего нам мирный договор.