Правительство увеличит пособия инвалидам, ветеранам и россиянам с детьми

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-28T09:46:26+03:00

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Правительство России приняло решение о повышении пособий ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми. Индексация будет проведена 1 февраля 2019 года и составит 4,3% размер. Соответствующее постановлении подписал премьер-министром РФ Дмитрий Медведев.

"Такой порядок индексации распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, что в начале января российские пенсионеры также получили прибавку. Пенсия выросла в среднем на тысячу рублей или 7,05% и составила порядка 15,4 тысячи рублей. Конкретная сумма зависит от стажа, накопленных баллов и возраста.

Сайт kp.ru писал о том, что изменения затронули лишь тех пенсионеров, которые не имеют официальной работы. Работающие же пенсионеры ежегодную прибавку не получают.