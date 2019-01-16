2019-01-16T18:59:47+03:00
Общество

В ПФР разъяснили, от чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года

Как отметили в фонде, не все пожилые россияне стали получать больше на одну тысячу рублей
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В ПФР разъяснили, от чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАССВ ПФР разъяснили, от чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Изменить размер текста:

В среду, 16 января, в Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили, от чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года. Как заметили в ПФР, не все пожилые люди стали получать больше на одну тысячу рублей, так как прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемых ранее выплат.

«Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации», - заявили в ПФР.

При этом на официальном сайте фонда приведены конкретные примеру индексации страховой пенсии. Так, если страховая пенсия по инвалидности на конец 2018 года составляла 9137 рублей, то с 1 января она увеличилась на 644 рубля - до 9781 рубля. «Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера составляла 15437 рублей, после индексации она увеличилась на 1088 рублей и составила 16525 рублей», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Пенсионном фонде призвали граждан внимательно относиться к источникам информации по теме пенсионных выплат, так как в последнее время «участились случаи недостоверных сообщений относительно проведенной индексации страховых пенсий».

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о повышении пенсий россиян в 2019 году рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: пенсии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ОКР попросит Федерацию бобслея России прекратить полномочия Александра Зубкова
Россиянки не попали в список самых красивых женщин планеты
Эрдоган: жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 27 человек
Пенс заявил, что несколько великих держав конкурируют с США за превосходство в мире
YouTube ограничил публикацию роликов с пранками и челленджами
14-летний подросток из Туниса сказал, что он гей и пожаловался на родителей в полицию за слишком строгое воспитание
Стало известно, когда США начнут процесс выхода из ДРСМД
Теракт унес жизни 16 человек в сирийском городе Манбидж
Украинские раскольники захватили храм УПЦ во Львовской области
После реставрации в павильоне "Главтабак" на ВДНХ откроют кафе
МИД РФ: Россия получила новые свидетельства связи США с ИГ*
«КП» публикует запись встречи отца уфимской дознавательницы и жены обвиняемого в ее изнасиловании
Студенты-волонтеры помогут обеспечить безопасность жителей Подмосковья в Крещенскую ночь
Путин 17 января возложит венок к памятнику советским солдатам в Белграде
Путин назвал главную задачу властей
Монику Беллуччи упрекнули за отсутствие маникюра
Путин призвал Минфин и ЦБ РФ обратить дополнительное внимание на инфляцию
В отель с роботами вернули людей, так как они эффективнее
Депсоцзащита разберется в деле о гибели девочки, проглотившей воздушный шарик
Автомобилисты смогут оформлять ДТП с помощью мобильного приложения
Международная федерация бобслея дисквалифицировала Зубкова до конца 2020 года
Чубайс назвал Россию одним из самых энергорасточительных государств