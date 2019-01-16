СЕГОДНЯ 18:59 2019-01-16T18:59:47+03:00

В ПФР разъяснили, от чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как отметили в фонде, не все пожилые россияне стали получать больше на одну тысячу рублей

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В среду, 16 января, в Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили, от чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года. Как заметили в ПФР, не все пожилые люди стали получать больше на одну тысячу рублей, так как прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемых ранее выплат.

«Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации», - заявили в ПФР.

При этом на официальном сайте фонда приведены конкретные примеру индексации страховой пенсии. Так, если страховая пенсия по инвалидности на конец 2018 года составляла 9137 рублей, то с 1 января она увеличилась на 644 рубля - до 9781 рубля. «Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера составляла 15437 рублей, после индексации она увеличилась на 1088 рублей и составила 16525 рублей», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Пенсионном фонде призвали граждан внимательно относиться к источникам информации по теме пенсионных выплат, так как в последнее время «участились случаи недостоверных сообщений относительно проведенной индексации страховых пенсий».

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о повышении пенсий россиян в 2019 году рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.