Кому и почему не повысили пенсию в январе

В начале января российские пенсионеры получили прибавку. В среднем она составила тысячу рублей, то есть выросла на 7,05%. Это выше, чем инфляция в прошлом году. Цены, напомним, выросли на четыре с лишним процента. Тем не менее у кого-то пенсия увеличилась на полторы тысячи, у кого-то - на пару сотен.

Как поясняют в Пенсионном фонде, средний размер пенсии вырос до 15,4 тысячи рублей. При этом разброс в доходах разных пенсионеров довольно большая. Кто-то получает минималку (в среднем 9 тысяч по стране), а кто-то - 20 - 25 тысяч. Конкретная сумма зависит от стажа, накопленных баллов и возраста.

Всего пенсия увеличилась у 32 млн. россиян. Это те люди, которые не имеют официальной работы. То есть их единственным доходом является пенсия. Работающие пенсионеры ежегодную прибавку не получают. Их пенсия незначительно увеличивается в августе - в среднем на 100 - 200 рублей в месяц.

Но у отдельных даже неработающих пенсионеров пенсия не увеличилась вовсе. Почему так?

- Некоторые пенсионеры получают социальную доплату к пенсии, обеспечивающую их доходы не ниже прожиточного минимума пенсионера. Если в результате индексации пенсионные выплаты увеличились меньше, чем на 7,05%, либо вообще не увеличились, это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована – скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволяет увидеть повышение, - объяснили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Сейчас прожиточный минимум пенсионера в среднем по стране составляет 8846 рублей. Кое-где он ниже, а кое-где - выше. Например, самый маленький - в Тамбовской области (7811 рублей), а самый большой - на Чукотке (19 тысяч). Если пенсия у человека ниже этой цифры, государство компенсирует разницу. Для сравнения, в Москве прожиточный минимум пенсионера составляет 12 115 рублей, а в Московской области - 9908 рублей.

Простой пример. Если человеку полагается пенсия в 8 тысяч рублей, то раньше государство добавляло ему еще 846 рублей в месяц. И он получал столько, сколько составляет прожиточный минимум. Рубль в рубль. После индексации в январе номинальная пенсия человека выросла на 7,05% - до 8564 рублей. Но в результате человек, как получал, так и будет получать те же 8846 рублей. Компенсация от государства стала меньше, а на доходах человека это не отразилось. Как пояснили в ПФР, доплату к пенсии получают 3,4 млн. человек по всей стране. А всего на эти цели бюджет тратит 86 млрд. рублей.

В некоторых регионах есть собственные программы. Так, неработающие пенсионеры-москвичи, прожившие в Москве не меньше 10 лет имеют право на доплату из городского бюджета. Их пенсия не может быть ниже 17,5 тыс. рублей в месяц. Тем не менее не все столичные пенсионеры имеют право на такую доплату, поэтому средняя пенсия в Москве и Московской области ниже - 15 326 рублей.

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