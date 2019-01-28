Стоимость потребительской корзины может вырасти на 30 процентов

СЕГОДНЯ 10:09 2019-01-28T10:09:48+03:00

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В России поможет подорожать стоимость потребительской корзины. Это произойдет в том случае, если будут приняты рекомендации ФИЦ питания и биотехнологии. В исследовательском центре предлагают увеличить количество рыбы, мяса, творога и яиц, чтобы питания людей было более разнообразным.

Соответствующие рекомендации уже представлены Минтруду. Новый состав ориентирован на реальный уровень здоровья россиян: диабет, избыточный вес и ожирение. Стоимость «здоровой корзины» может быть на 30% выше нынешней.

Содержание мяса и мясопродуктов увеличится на 5%, рыбы — на 16%, творога и яиц — на 14%, птицы — на 11%. Что касается овощей и фруктов, то их доля тоже увеличится на 17%.

Количество быстрых углеводов – хлеб, мука, сладости - и жиров предлагается сократить на 1-6%, плюс должно снизиться содержание поваренной соли на 5% и сахара на 12%.

Заменить такие продукты планируется на другие, которые обогащены витаминно-минеральными комплексами, сейчас таких продуктов очень мало в рационе малоимущих потребителей.

В Минтруде газете на «Известия» сказали, что нынешняя методология расчета потребительской корзины в целом по РФ действует до 31 декабря 2020 года включительно. Новый состав корзины в ведомстве пока не оценили.

Ранее сайт kp.ru писал, что скандал с макарошками лишил должности саратовского министра, а местного депутата посадил на «диету для бедных». А еще он высветил общую проблему: прожиточный минимум - очень странный показатель. Там вроде все, что нужно для выживания. Но если вдуматься, как он считается, возникают вопросы.