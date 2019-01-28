2019-01-28T12:15:50+03:00
Звезды

«Нет лучше кандидата»: Рудковская оценила шансы Лазарева на победу в "Евровидении-2019"

По мнению продюсера, Россия может завоевать достойное место
Ася РОМАНЧУК
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Сергей Лазарев основной претендент на участие в конкурсе "Евровидение -2019"Сергей Лазарев основной претендент на участие в конкурсе "Евровидение -2019"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Продюсер Яна Рудковская высказала свое мнение о предстоящем участии в конкурсе "Евровидение -2019". По ее мнению, Сергей Лазарев – это самый лучший кандидат, он имеет все шансы, чтобы завоевать достойное место.

- Сережа — это лучший вариант во всех планах: в плане профессионализма, в плане подачи и интерпретации образа, в плане номера. Это большой профессионал. На сегодняшний день нет лучше кандидатуры из всех, кто хотел бы поехать, — сказала Рудковская телеканалу «360».

На пользу Лазареву сыграет и то, что его хорошо знают в Европе. На конкурсе, который прошел в 2016 году российский артист набрал наибольшее количество голосов телезрителей, но уступил по выбору жюри.

Сергей Лазарев - один из главных претендентов от России на "Евровидение-2019". Но, как мы узнали, решение еще не принято, обсуждаются и другие кандидаты для поездки в Тель-Авив, а окончательный выбор будет озвучен 1 февраля в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" на канале Россия.

64-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авивском в центре ярмарок в Израиле во вторник 14, четверг - 16 и субботу 18 мая.

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