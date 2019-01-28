2019-01-28T14:21:19+03:00
Общество

ФРИИ предложил разрешить гражданам заработать на своих персональных данных

Глава пресс-службы фонда Дания Шумилкина прокомментировала инициативу в эфире Радио «Комсомольская правда»
Валерия ЛЫСЕНКОЕлена Гильманова
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ФРИИ предложил разрешить гражданам заработать на своих персональных данныхФРИИ предложил разрешить гражданам заработать на своих персональных данныхФото: REUTERS
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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил поправки в закон «Об информации», в рамках которого предусматривается свободная продажа своих персональных данных. ФРИИ также предлагает введение термин «деперсонализированные данные» и обеспечение их свободного обращения на рынке.

Деталаями законопроекта глава пресс-службы ФРИИ Дания Шумилкина поделилась в эфире Радио «Комсомольская правда».

Согласно законопроекту, бизнес сможет покупать данные только при согласии гражданина на их обработку, и отчислять процент от сделки. В случае несогласия россиян давать персональную информацию на обработку, их данные должны быть исключены из оборота.

По словам Шумилкиной, законопроект о продаже персональных данных будет полезен как бизнесу, который сможет развивать свои бизнес-направления, так и гражданам, которые смогут зарабатывать на передаче своих данных.

Представитель фонда сделала акцент на то, что в российском праве на данный момент «нет положений, из которых можно сделать вывод о том, кому реально принадлежат персональные данные». Основная задача предложенного законопроекта - организовывать работу с персональной информацией таким образом, чтобы гражданин мог «самостоятельно распоряжаться и контролировать оборот своих персональных данных».

«Задача законопроекта – сделать рынок более прозрачным и обеспечить свободу обращения данных» - объяснила Дания.

Руководитель пресс-службы ФРИИ также рассказала о маркетинговом исследовании, проведенном фондом для того, чтобы выяснять сумму, которую бизнес готов заплатить за персональные данные. Согласно расчетам, пользователи смогут зарабатывать от 15 до 60 тысяч рублей в год, «не прилагая усилий, а лишь выполняя свои привычные ежедневные действия в интернете».

На данный момент инициатива не является окончательным вариантом. Перед внесением в Госдуму проект еще будут обсуждать и дорабатывать.

«Мы рассчитываем привлечь к законопроекту максимальное внимание всех заинтересованных, и особенно – законодателей. Разработанный подход стимулирует развитие не только IT-рынка, но и всех сфер российской экономики» - заключила Дания.

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