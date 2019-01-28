Песков призвал не реагировать на «утки» о российской охране Мадуро

СЕГОДНЯ 15:14 2019-01-28T15:16:31+03:00

Представитель Кремля предложил посмотреть на тех, кто охраняет главу Венесуэлы и логически подумать о том, кто они

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» публикации о том, что Москва обеспечила охраной президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Вы знаете, это сообщения из области конспирологии. Там же на месте везде видна охрана в Венесуэле, кто охраняет Мадуро, сами просто логически подумайте», — сказал он.

Песков призвал не реагировать на подобные «утки». Он сообщил, что на сегодняшний день помочь Боливарианской Республике, можно только не вмешиваясь в ситуацию.

«Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем мы можем помочь, — это не вмешиваться в эту ситуацию, как делают напрямую некоторые страны. Вмешательство лишь усугубляет эту ситуацию», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на так называемого «казачьего атамана Евгения Шабаева» и анонимные источники сообщило, что сотрудники «российской частной военной компании» были отправлены в Каракас для поддержки Мадуро. Российский посол в Венесуэле Владимир Заемский опроверг эту информацию, также назвав ее «очередной уткой».

Напомним, как сообщало kp.ru, Песков также сделал заявление о том, что Россия не планируется контактов с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо, признанным рядом стран временным президентом этого государства.

Ситуация в Боливарианской республике обострилась на прошлой неделе, когда Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства.