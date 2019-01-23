Мадуро обвинил США в попытке гспереворота в Венесуэле
Соединенные Штаты попытались 23 января совершить попытку государственного переворота в Венесуэле. С такими обвинениями в адрес американского правительства выступил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
Глава государства решил, что из страны будут высланы все американские дипломаты.
"Я приказал разорвать все дипломатические отношения с правительством Соединенных Штатов", - цитирует ТАСС выступление Мадуро в Каракасе.
Как писал сайт kp.ru, накануне президент Венесуэлы заявил, что его страна полностью пересмотрит свои отношения с Вашингтоном после видеообращения вице-президента США Майкла Пенса в поддержку акций протеста в Венесуэле.
Ранее во вторник Пенс опубликовал ролик, в котором выражал поддержку акций протеста против правительства Мадуро, которые были запланированы нв среду.