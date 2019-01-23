2019-01-23T23:49:41+03:00
Политика

Мадуро обвинил США в попытке гспереворота в Венесуэле

Каракас разрывает дипломатические отношения с Вашингтоном и высылает американских дипломатов
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Соединенные Штаты попытались 23 января совершить попытку государственного переворота в Венесуэле. С такими обвинениями в адрес американского правительства выступил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Глава государства решил, что из страны будут высланы все американские дипломаты.

"Я приказал разорвать все дипломатические отношения с правительством Соединенных Штатов", - цитирует ТАСС выступление Мадуро в Каракасе.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Венесуэлы заявил, что его страна полностью пересмотрит свои отношения с Вашингтоном после видеообращения вице-президента США Майкла Пенса в поддержку акций протеста в Венесуэле.

Ранее во вторник Пенс опубликовал ролик, в котором выражал поддержку акций протеста против правительства Мадуро, которые были запланированы нв среду.

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