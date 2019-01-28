2019-01-28T18:42:46+03:00
Политика

На Украине пропал капитан судна «Норд»

Владимир Горбенко уже двое суток не выходит на связь
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Капитан судна «Норд» Владимир ГорбенкоКапитан судна «Норд» Владимир ГорбенкоФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В понедельник, 28 января, появилась информация о том, что на Украине пропал капитан судна «Норд» Владимир Горбенко. Как отметил адвокат Максим Могильницкий, его клиент, который вынужден оставаться в Киеве после того, как суд опустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, не выходит на связь с субботы, 26 января.

«По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит», - написал юрист на своей странице в Facebook.

При этом защитник заметил, что Горбенко таким образом исчезает не впервые. Так, в апреле прошлого года капитана похитили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Однако тогда о его местонахождении стало известно уже через пять часов после похищения. «Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные», - добавил Могильницкий, выразив при этом надежду на то, что его клиент жив и здоров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте прошлого года украинские пограничники задержали «Норд» в Азовском море. А вскоре капитану рыболовецкого судна предъявили обвинения в незаконном вылове рыбы и незаконном пересечении границы. При этом 10 апреля Херсонский городской суд отпустил Владимира Горбенко под залог с обязательством являться для проведения следственных действий.

Еще больше материалов по теме: «Арест "Норда"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мордовии запустят систему раздельного сбора мусора
Путин провел ротацию состава президиума Государственного Совета
Минздрав предложил разрешить ввозить в Россию марихуану и ее производные
Россияне не пострадали во время торнадо на Кубе
Захарову рассмешила опечатка Болтона в твите про Венесуэлу
Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали на четыре года за мельдоний
Лавров: на предстоящем саммите по Сирии польза от участия США была бы очевидной
Восемь человек пострадали при пожаре на танкере в Стамбуле
Похищение картины Куинджи раскрыто благодаря системе «Безопасный город»
Гуайдо заявил о необходимости поддержки со стороны армии для смены власти в Венесуэле
Британские диетологи назвали пять продуктов для здорового сердца
Лавров заявил о «наличии принципиального согласия» о проведении саммита России, Турции и Ирана
Роскомнадзор проверит Burger King и P&G на соблюдение закона о персональных данных
Переход на цифровое телевидение обошелся бюджету в 200 млрд рублей
Польше придется согласовывать строительство своего газопровода с «Газпромом»
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Балтийским морем
МВД России: боевики ИГ* готовят провокацию на границе с Таджикистаном
Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обещает отменить призыв в армию
После тяжелой болезни скончался профессор МГУ Александр Тертычный
На станции метро "Озерная" в Москве сработала пожарная тревога
Минкульт пообещал наказать сотрудников Третьяковки, допустивших кражу картины
Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов в понедельник
Песков призвал не реагировать на «утки» о российской охране Мадуро
Стало известно, как предприимчивые москвичи зарабатывают на снегопаде
Глава Третьяковки о краже картины: "Произошедшее - следствие невероятной расхлябанности"