СЕГОДНЯ 18:42 2019-01-28T18:42:46+03:00

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В понедельник, 28 января, появилась информация о том, что на Украине пропал капитан судна «Норд» Владимир Горбенко. Как отметил адвокат Максим Могильницкий, его клиент, который вынужден оставаться в Киеве после того, как суд опустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, не выходит на связь с субботы, 26 января.

«По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит», - написал юрист на своей странице в Facebook.

При этом защитник заметил, что Горбенко таким образом исчезает не впервые. Так, в апреле прошлого года капитана похитили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Однако тогда о его местонахождении стало известно уже через пять часов после похищения. «Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные», - добавил Могильницкий, выразив при этом надежду на то, что его клиент жив и здоров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте прошлого года украинские пограничники задержали «Норд» в Азовском море. А вскоре капитану рыболовецкого судна предъявили обвинения в незаконном вылове рыбы и незаконном пересечении границы. При этом 10 апреля Херсонский городской суд отпустил Владимира Горбенко под залог с обязательством являться для проведения следственных действий.