СЕГОДНЯ 20:41 2019-01-28T20:41:42+03:00

О том, что умер член ГКЧП Александр Тизяков, сообщили в администрации Екатеринбурга

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В понедельник, 28 января, появилась информация о том, что умер член ГКЧП Александр Тизяков. Как стало известно, участник Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) скончался в минувшую пятницу, 25 января, на 93-м году жизни.

О смерти бывшего путчиста сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. При этом там отметили, что прощание с Тизяковым пройдет во вторник, 29 января, в ДК имени Лаврова: начало траурной церемонии запланировано на 10:00 по местному времени (08:00 мск). Похоронен же член ГКЧП будет на Широкореченском кладбище.

«Руководители Екатеринбурга выражают соболезнования родным и близким в связи с кончиной бывшего директора "Машиностроительного завода имени Калинина" (ЗиК) Александра Тизякова», - говорится на официальном сайте екатеринбургской администрации.

СПРАВКА «КП»

С 1956-го по 1991 год Александр Тизяков работал на ЗиКе. С 18-го по 21 августа 1991 года состоял членом ГКЧП. Был арестован по обвинению в измене родины, а в январе 1993-го освобожден из-под стражи.