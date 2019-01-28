Семья Майкла Джексона раскритиковала новый документальный фильм о музыканте
Семья американского певца Майкла Джексона в своем заявлении подвергла резкой критике документальный фильм "Покидая "Нэверленд", премьера которого состоялась 25 января на кинофестивале Сандэнс в штате Юта. В ленте звучат новые обвинения в педофилии в адрес музыканта.
Создатели картины взяли унтервью у Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые рассказали, что когда первому было семь лет, а второму 11 лет, они подвергались сексуальному насилию со стороны исполнителя.
Родственники “короля поп-музыки” назвали все выдвинутые в фильме версии “публичным линчеванием”, на которое покойный уже не может ответить.
"Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей. Это не журналистика, это несправедливо", - отметили Джексоны.
Они указали на то, что подобные обвинения были выдвинуты более десяти лет назад. По ним провели тщательное расследование, но не нашли ниодно доказательства их правдивости. В итоге Майкла Джексона оправдали, передает ТАСС.
"Майкл не с нами и не может защитить себя сам, иначе подобные обвинения не были бы выдвинуты", - говорится в заявлении семьи певца.
Родные Джексона напомнили, что Робсон и Сейфчак давали противоположные показания во время разбирательства 2005 года.