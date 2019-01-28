2019-01-28T23:36:20+03:00
Звезды

Семья Майкла Джексона раскритиковала новый документальный фильм о музыканте

Родные "короля поп-музыки" заявили, что новые обвинения в педофилии против него, это "публичное линчевание"
Юлия ДИВЕЕВА
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Майкл ДжексонМайкл ДжексонФото: REUTERS
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Семья американского певца Майкла Джексона в своем заявлении подвергла резкой критике документальный фильм "Покидая "Нэверленд", премьера которого состоялась 25 января на кинофестивале Сандэнс в штате Юта. В ленте звучат новые обвинения в педофилии в адрес музыканта.

Создатели картины взяли унтервью у Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые рассказали, что когда первому было семь лет, а второму 11 лет, они подвергались сексуальному насилию со стороны исполнителя.

Родственники “короля поп-музыки” назвали все выдвинутые в фильме версии “публичным линчеванием”, на которое покойный уже не может ответить.

"Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей. Это не журналистика, это несправедливо", - отметили Джексоны.

Они указали на то, что подобные обвинения были выдвинуты более десяти лет назад. По ним провели тщательное расследование, но не нашли ниодно доказательства их правдивости. В итоге Майкла Джексона оправдали, передает ТАСС.

"Майкл не с нами и не может защитить себя сам, иначе подобные обвинения не были бы выдвинуты", - говорится в заявлении семьи певца.

Родные Джексона напомнили, что Робсон и Сейфчак давали противоположные показания во время разбирательства 2005 года.

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