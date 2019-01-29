Умер чемпион мира по конькобежному спорту Александр Данилин

СЕГОДНЯ 01:49 2019-01-29T01:49:13+03:00

Чемпион мира по конькобежному спорту 1983 года Александр Данилин. Фото: www.russkating.ru

Изменить размер текста: A A

В Москве умер участник Олимпийских игр 1984 года, чемпион мира 1983 года на дистанции 500 метров, четырехкратный чемпион СССР по конькобежному спорту Александр Данилин. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

По их данным, спортсмен ушел из жизни 26 января. Ему было всего 57 лет.

"Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего и всему профессиональному сообществу", - говорится на сайте СКР.

Гражданская панихида по Данилину состоится 30 января в 10:00 мск на Троекуровском кладбище.

Александр Данилин выступал на крупных соревнованиях с 1979 по 1999 год. С 1981 по 1985 год входил в состав сборной СССР по конькобежному спорту. У него была самая быстрая стартовая скорость в мире — он пробегал первые сто метров быстрее всех участников соревнований.

В 1984 году на Олимпийских играх в Югославии Данилин занял 9-е место на дистанции 500 метров