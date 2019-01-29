В Москве хотят ограничить передвижение неэкологичного транспорта

СЕГОДНЯ 02:14 2019-01-29T02:14:44+03:00

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Власти Москвы поддерживают предложение правозащитников ограничить движение по городу легковых автомобилей низких экологических классов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в письме Совету при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Совет предлагает ввести зоны, куда не будут допускаться легковые автомобили с высоким содержанием вредных веществ в выхлопных газах. В СПЧ отметили, что суммарная доля транспорта классов "0", "1", "2" и "3" в столице в 2016 году составляла 40%". Ограничение на их перемещение по городу могут стать одним из путей решения проблемы загрязнения воздуха

По данным агентства "Автостат", на 1 января 2018 года в России насчитывалось более 58% автомобилей класса "Евро-3", "Евро-2", "Евро-1" и "Евро-0", говорится на сайте СПЧ.

Предложения СОвета не только подразумевают определение границ зон с ограничением въезда транспорта низких экологических классов, но и создание баз данных экологических классов зарегистрированных автотранспортных средств, а также создание системы видеоконтроля в зонах с ограничением для неэкологичных авто.