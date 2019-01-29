2019-01-29T02:14:44+03:00
Москва

В Москве хотят ограничить передвижение неэкологичного транспорта

В столице появятся зоны, куда будет закрыт проезд автомобилям низких экологических классов
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Москве ограничат передвижение неэкологичных легковых автомобилейВ Москве ограничат передвижение неэкологичных легковых автомобилейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Власти Москвы поддерживают предложение правозащитников ограничить движение по городу легковых автомобилей низких экологических классов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в письме Совету при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Совет предлагает ввести зоны, куда не будут допускаться легковые автомобили с высоким содержанием вредных веществ в выхлопных газах. В СПЧ отметили, что суммарная доля транспорта классов "0", "1", "2" и "3" в столице в 2016 году составляла 40%". Ограничение на их перемещение по городу могут стать одним из путей решения проблемы загрязнения воздуха

По данным агентства "Автостат", на 1 января 2018 года в России насчитывалось более 58% автомобилей класса "Евро-3", "Евро-2", "Евро-1" и "Евро-0", говорится на сайте СПЧ.

Предложения СОвета не только подразумевают определение границ зон с ограничением въезда транспорта низких экологических классов, но и создание баз данных экологических классов зарегистрированных автотранспортных средств, а также создание системы видеоконтроля в зонах с ограничением для неэкологичных авто.

Еще больше материалов по теме: «Транспорт »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп выступит в Конгрессе с обращение к нации 5 фквраля
США выдвинули официальные обвинения в шпионаже в отношении Huawei
Умер чемпион мира по конькобежному спорту Александр Данилин
Мэй перенесла голосование по условиям Brexit на 13 февраля
В Москве суд арестовал подростка, подозреваемого в поджоге сверстника
Президент Венесуэлы готов "встретиться с дьяволом" ради мира с США
Вашингтон ввел новые санкции против Венесуэлы
Три самолета-разведчика США шпионили у российских границ в понедельник
Семья Майкла Джексона раскритиковала новый документальный фильм о музыканте
Восемь автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве
В Австрии госпитализировали Виталия Кличко
В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа
Московский школьник, которого подожгли в подьезде, умер в больнице
Власти Великобритании пригрозили заблокировать соцсети
Глава МИД Венесуэлы подтвердил контакты Каракаса с Вашингтоном
В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу
Трамп не считает основателя Starbucks конкурентом на выборах
Умер член ГКЧП Александр Тизяков
«Евровидение-2019»: представитель России выступит во втором полуфинале
Предполагаемому похитителю картины Куинджи назначили психиатрическую экспертизу
Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин
Половина жителей США не доверяет Трампу
В Мордовии запустят систему раздельного сбора мусора
На Украине пропал капитан судна «Норд»
Путин провел ротацию состава президиума Государственного Совета
Минздрав предложил разрешить ввозить в Россию марихуану и ее производные
Россияне не пострадали во время торнадо на Кубе
Захарову рассмешила опечатка Болтона в твите про Венесуэлу