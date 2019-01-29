Шесть человек погибли в Йемене в результате взрыва на рынке

СЕГОДНЯ 03:02 2019-01-29T03:41:57+03:00

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На юго-западе Йемена в городе Эль-Моха провинции Таиз прогремел взрыв. Известно, что в понедельник вечером на одном из рынков сработала самодельная бомба. В результате шесть человек погибли, десятки получили ранения различной степени тяжести.

Очевидцы сообщают, что взрывное устройство было заложено в легковом автомобиле неподалеку от популярной в городе кофейни, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

В Эль-Моха, расположенном на Красном море, находится военная база Объединенных Арабских Эмиратов. В январе 2017 года город взяли под контроль проправительственных сил, сражающиеся на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади. До этого тут командовали повстанцы-хуситы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще в марте 2015 года Саудовская Аравия и еще девять стран Персидского залива начали военную операцию против повстанцев в Йемене.