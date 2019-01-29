2019-01-29T05:12:27+03:00
Политика

Мощность "Сармата" оценили в жизнях населения США

Российский эксперт посчитал, что 10 ракет РС-28 достаточно, чтобы уничтожить всех жителей Америки
Юлия ДИВЕЕВА
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Ракета РС-28 "Сармат". Фото: скриншот видеоРакета РС-28 "Сармат". Фото: скриншот видео
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Мощности десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат" будет достаточно, чтобы уничтожить всё население США. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что в японских городах Хиросиме и Нагасаки от удара американцев погибло примерно по 100 тысяч человек, причем через пять лет эта цифра удвоилась.

"В 1945-м мощность ядерных бомб составила в среднем 20 килотонн, то есть одна килотонна мгновенно унесла жизни пяти тысяч человек. Одна наша новая МБР РС-28 "Сармат" способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн. Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 млн. человек в густонаселенных районах США", - представил Леонков свои расчеты в еженедельнике "Звезда"

В статье он предостерегает западные СМИ,экспертов и аналитиков от попыток поставить под сомнение боевые возможности новейших российских вооружений, в частности, комплексов "Кинжал" и "Авангард", беспилотников "Буревестник" и "Посейдон", а также МБР "Сармат".

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