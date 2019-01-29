Минюст предлагает не наказывать чиновников за "вынужденную" коррупцию

СЕГОДНЯ 05:28 2019-01-29T05:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство юстиции России готовит поправки в антикоррупционное законодательство, которые отменяют наказание за коррупционное преступление, совершенное "вследствие обстоятельств непреодолимой силы". Уведомление о начале разработок и краткое описание законопроекта опубликовано на федеральном портале проектов правовых актов.

Над изменениями Минюст работает совместно с Министерством труда и МВД, при участии Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Суть предложенных поправок сводится к тому, чтобы освободить физическое лицо от ответственности, "в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей".

Законопроект сейчас находиться на стадии общественного обсуждения. После него Минюст составит список конкретных случаев, когда нарушение антикоррупционных законов не будет квалифицироваться как преступление

Отмечается, что работа над проектом начата в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июня 2018 года, утверждающим Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы.