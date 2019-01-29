2019-01-29T07:24:53+03:00
В мире

Британский суд отправил в тюрьму самую молодую педофилку в истории страны

Восемнадцатилетняя сотрудница детского сада проведет за решеткой семь лет и десять месяцев
Юлия ДИВЕЕВА
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Софи ЭлмсСофи ЭлмсФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Великобритании за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, осуждена восемнадцатилетняя девушка. Суд постановил, что она будет отбывать наказание в тюрьме на протяжении семи лет и десяти месяцев.

Как пишет Mirror, Софи Элмс являлась сотрудницей детского сада. Свои преступления она совершила в период с декабря 2016 года по март 2018 года. Следствие подтвердило, что ни один из 16 эпизодов, в которых призналась воспитательница, не произошел на территории дошкольного учреждения.

Элмс делала порнографические фотографии с двумя девочками в возрасте от двух до трех лет, а также совершала над ними действия сексуального характера.

Отмечается, что забавляться с малышами ее надоумил педофил Дэвид Геринг, с которым девушка познакомилась в интернете. Мужчина просил Элмс присылать ему фотографии детей в различных позах, и касаться их при этом. Его также арестовали и уже осудили на 15 лет заключения.

Отец обеих пострадавших девочек на суде заявил, что жизни его дочерей полностью разрушены. Судья поблагодарила следователей, которые разоблачили педфилку и помешали ей и дальше работать в детских учреждениях.

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