2019-01-29T12:31:16+03:00
Общество

Топ-менеджера Росгеологии уволили после скандального видео

Главе холдинга Роману Панову объявили выговор
Татьяна СЫКОВА
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Первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг оказался заядлым геймером.Первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг оказался заядлым геймером.Фото: YouTube
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В Министерстве природы оперативно отреагировали на скандал вокруг первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга. Не дожидаясь, когда руководство Горринга проведет служебную проверку и доложит о результатах, там решили уволить оскандалившегося чиновника. Главе холдинга Роману Панову объявили выговор.

Пользователи игровой платформы записали на видео неформальное общение во время гейм-стрима с Горрингом. Топ-менеджер Росгеологии применял нецензурную лексику, откровенно угрожал своим противникам, хвастался сексуальными отношениями с подчиненными и фактами самодурства на своем высокопоставленном посту.

«Министр распорядился уволить его. Более того, будет проведена проверка его деятельности в холдинге. Думаю, что распоряжение вступит в силу сегодня», - прокомментировала ТАСС пресс-секретарь главы Минприроды Наталья Хлопунова.

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