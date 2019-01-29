Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-29T16:12:37+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко официально подтвердил свое намерение участвовать в выборах нового главы государства, которые запланированы на 31 марта 2019 года. Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления политика в киевском Международном выставочном центре, где в этот вторник проходит форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

"Я принял решение быть кандидатом еще раз", - сказал Порошенко.

Уже сейчас известно, что в этот раз политик будет участвовать в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Он пообещал, что в случае переизбрания на второй срок займется посткризисным восстановлением благополучия украинцев, борьбой с бедностью, а также развитием IT-сектора, высокотехнологичного производства и туризма.

По словам главы государства, именно "ощущение глубокой ответственности перед страной" вынудило его принять решение о выдвижении своей кандидатуры во второй раз.

"Мы должны стать великим европейским государством счастливых людей", - цитирует "Обозреватель" президента.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным опросов, на начало 2019 года Порошенко занимает лишь пятую строчку в рейтинге поддерживаемых украинцами кандидатов на пост президента. Первое же место заняла экс-премьер страны Юлия Тимошенко.