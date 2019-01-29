В США мальчик позвонил в службу 911 с жалобой на тяжелые домашние задания по математике
В результате этого звонка оператор Антония Банди в городе Лафайетте, штат Индиана стала знаменитой и получила премию от руководства службы 911. А ей всего лишь позвонил мальчик, который начал жаловаться на то, что у него был очень тяжелый день в школе, а еще у него много домашних заданий, и особенно математика его угнетает.
Антония не растерялась и пришла на помощь мальцу.
- У тебя действительно был тяжелый день?
- Да.
- Хочешь, я помогу тебе с математикой? Можешь писать?
- Да.
Мальчик начал диктовать примеры с дробями, а девушка помогала их решить. Когда задания были сделаны, мальчик сказал: «Извините, что позвонил вам». «Ничего страшного, не волнуйся» - ответила оператор.
Она получила похвалу от руководства и полиции, а коллеги охарактеризовали ее с самой лучшей стороны журналистам NBS News: «Она работает, полностью отдаваясь своему труду».
ИСТОЧНИК KP.RU