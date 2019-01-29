В Минюсте привели примеры "вынужденной коррупции" чиновников
Министерство юстиции объяснило свою инициативу о признании не коррупционными тех действий, которые были совершены в условиях "обстоятельств непреодолимой силы".
Сайт kp.ru писал о том, что соответствующие поправки в антикоррупционное законодательство ведомство готовит в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.
Так, в министерстве пояснили, что многие инциденты можно отнести к "вынужденной коррупции". Например, в маленьких городах родственникам довольно сложно не пересекаться, если они работают в одной сфере, однако даже совместная деятельность чиновников из одной семьи считается нарушением. Кроме того, бывшие супруги госслужащих не всегда соглашаются представлять сведения о доходах и расходах общих детей.
"Также имеются случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений, требований и неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием", - цитирует ТАСС Минюст.
Ранее полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский также высказывался об инициативе министерства и разъяснял, почему ее принятие необходимо.
ИСТОЧНИК KP.RU