"Ядерная пятерка" в Пекине обсуждает проблемы контроля над ядерным оружием

СЕГОДНЯ 06:38 2019-01-30T06:38:28+03:00

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков (слева) приветствует заместителя госсекретаря США Андреа Томпсона и постоянного представителя США на Конференции по разоружению Роберта Вуда Фото: REUTERS

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В Пекине стартовала конференция стран “ядерной пятерки” по вопросам контроля над ядерными вооружениями. Заседание, в основном, проходит в закрытом режиме.

Представители России, Китая, Великобритании, США и Франции 30 и 31 января будут обсуждать проблемы связанные с ядерным оружием, а также сделают заявления для прессы, в которых представят позиции своих стран по проблематике нераспространения ядерных вооружений.

Россию на конференции представляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. На полях форума он проведет переговоры с заместителем госсекретаря Андреа Томпсон, которая участвует от США, передает ТАСС.

Замминистра отметил, что пока неизвестно, согласится ли его американская коллега обсуждать ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы в любом случае изложим все, что считаем необходимым в свете происходящего", - подчеркнул Рябков.

Он отметил, что Россию тревожит отсутствие со стороны США каких-либо признаков "готовности заниматься содержательной стороной этой проблемы", в том числе обсуждать предложения по взаимной транспарентности. При этом срок американского ультиматума истекает 2 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU