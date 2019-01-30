В Гоа хотят ввести штраф за распитие алкоголя на пляжах

СЕГОДНЯ 07:26 2019-01-30T07:30:43+03:00

Власти штата решили наказывать тех, кто пьет, оставляет разбитые бутылки и готовит пищу в общественных местах

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В индийском штате Гоа правительство одобрило предложение о введении штрафных санкций за употребление алкогольных напитков на пляжах этого региона. КРоме того, административная ответственность вводится и за приготовление пищи в общественных местах.

"Разработана поправка, которая коснется людей, оставляющих разбитые бутылки на пляжах, готовящих пищу и употребляющих алкоголь в общественных местах, например на пляжах", - приводит газета слова министра по делам туризма штата Гоа.

Размер штрафа составит две тысячи рупий (около 28 долларов). В случае отказа оплатить его, нарушителя арестуют и отправят под стражу на срок до трех месяцев. Причем для веселых компаний, нарушающих эти запреты, штрафы увеличены до 10 тысяч рупий (около 140 долларов), передает ТАСС.

Законопроект теперь будет представлен на рассмотрение парламента Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU