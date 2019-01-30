Москвичам объяснили последствия «желтого» уровня погодной опасности

СЕГОДНЯ 09:11 2019-01-30T09:11:31+03:00

На центральную Россию надвигается циклон, который принесет с собой ветер, ледяной дождь и резкие перепады температур Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На центральную Россию надвигается циклон, который принесет с сбой существенное повышение температуры воздуха. А это значит, что огромные снежные заносы, которые сейчас накрывают землю, начнут таять. Слякоть, температура воздуха около ноля и ледяной дождь – это только немногие «прелести», к которым стоит готовиться жителям европейской части страны.

Врачи осторожно предупреждают, резкая смена температур негативно скажется на метеозависимых людях, так что стоит быть готовым к ухудшению самочувствия.

В Гидрометцентре прогнозируют не только нулевую температуру, но и плюсовые показатели. В Москве температура воздуха прогреется до +2 градусов. Мокрый снег будет налипать на провода и деревья, ожидается ветер со скоростью до 10 метров в секунду.

Абсолютный рекорд будет установлен 31 января. Максимальная температура составит +3,9°C, а накануне, 30 января будет около +3°C. В последний раз зимой столбики термометров поднимались до данных отметок в 2016 году.

Кстати, оттепель в конце января дело не удивительное. По статистике синоптиков за последние 70 лет таких случаев было 18, почти половина пришлась как раз на 30 и 31 число месяца.

В ближайшие дни прогнозируются осадки, в столице выпадет до 5 мм снега, что является большим объемом. В совокупности все факторы привели к тому, что объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает ФАН.

Это значит, что снег станет рыхлым. На дорогах образуется «каша», с которой довольно проблематично справиться. Пропускная способность дорожных сетей снизится, пробки вырастут. Всем автомобилистам предлагают отказаться от личного авто и воспользоваться общественным транспортом. Пешеходам также стоит быть аккуратнее: из-за гололедицы на дорогах будет очень скользко, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

- Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна. Период предупреждения с 30.01.2019 9 часов в течение 12 часов: налипание мокрого снега, гололед, — говорится в сообщении Гидрометцентра РФ

ИСТОЧНИК KP.RU