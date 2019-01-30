В Москве задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-30T10:53:00+03:00

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В среду, 30 января, в Москве прямо во время заседания в Совете Федерации РФ был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

Представителя Совфеда задержали и вывели из зала заседаний. Отмечается, что СФ дал согласие на задержание сенатора Арашукова, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Напомним, 32-летний Рауф Арашуков – известный предприниматель и политик в Карачаево-Черкесии. Членом Совета Федерации он стал в 2016 году в возрасте 30 лет. Арашуков входит в Комитет Совета Федерации по экономической политике. По одной из версий, причиной задержания Арашукова являются поддельные документы, на основании которых он стал сенатором от Карачаево-Черкесии.

ИСТОЧНИК KP.RU